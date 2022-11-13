Новая Каховка, Херсонская область, , 12:40 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима в ночь на 13 ноября продолжали обстрелы Каховской ГЭС и Новой Каховки. Об этом 13 ноября сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев.

Обстрел Mil.gov.ua

«Ракетные и артиллерийские удары наносились по всему городу, не только по ГЭС. Есть разрушения: жилые дома, гостиница, муниципальные здания, сети», — приводит его слова РИА Новости.

Также Леонтьев указал, что 12 октября в Новой Каховке от обстрелов ВСУ погибли два мирных жителя и ещё трое — были ранены, и добавил, что преступный режим Киева продолжает пытаться вывести Каховскую ГЭС из строя.

«Судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, идею разрушить ГЭС они не оставили», — пояснил глава городской администрации, уточнив, что станция продолжает работать, несмотря на полученные ею в ходе обстрелов повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что грандиозные повреждения в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева получила Каховская ГЭС.