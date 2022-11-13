Донецк, 13 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Боевики киевского нацистского режима вновь обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 13 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровских формирований был произведён в 12:05 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима в ночь на 13 ноября продолжали обстрелы Каховской ГЭС и Новой Каховки.