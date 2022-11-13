Донецк, 13 ноября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В результате обстрелов боевиками киевского террористического режима в городе Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) разрушена гостиница «Изба». Об этом 13 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате ночного обстрела центра Горловки со стороны [киевских] неонацистов разрушена гостиница «Изба», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории ДНР потеряли убитыми свыше 50 человек личного состава.