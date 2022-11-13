Донецк, 13 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми свыше 50 человек личного состава. Об этом 13 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: три гаубицы, два танка, пять беспилотников и 16 единиц бронированной и автомобильной техники боевиков.

«Потери в живой силе противника составили более 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель издания Asia Times Леонард Гудман написал, что развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на территории б. УССР было пролоббировано производителями оружия из США.