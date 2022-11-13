Москва, 13 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Госдуме назвали справедливой поправку о том, что человека могут лишить приобретенного гражданства Российской Федерации за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны, а также за участие в деятельности нежелательной неправительственной организации (НПО), передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Если люди, дававшие при вступлении в гражданство клятву на верность России и обещавшие соблюдать наши законы, её нарушили, они тем самым уже добровольно расторгли договор с государством, предоставившим им свою защиту и права гражданина России, и это дает государству право отменить решение о предоставлении гражданства», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день нежелательной на территории России признана деятельность 67 иностранных организаций.

«На самом деле их намного больше, и эти НПО активно включены в антироссийскую деятельность, в том числе в разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды, вмешательство в выборы, вовлечение подростков в наркопотребление и деструктивную деятельность, пропаганду ЛГБТ, а также участвуют в сборе средств для финансирования противника и так далее», — указал он.

В целом, по убеждено парламентария, «внесённая президентом поправка в части НПО, равно как и по другим упомянутым случаям, очень существенна и абсолютно справедлива».

Пакет президентских поправок, корректирующий лишение и предоставление гражданства России, поступил в Госдуму ко второму чтению законопроекта о гражданстве РФ.

В апреле 2022 года Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Документом также расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.