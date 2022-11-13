Вашингтон, 13 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене американский президент Джо Байден заявил, что США будут «активно соперничать» с Китаем, однако будут сохранять при этом открытыми линии связи с Пекином. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

DonkeyHotey Джо Байден

«Президент Байден прокомментировал отношения США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно соперничать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что также Байден заявил о важности «поддержания мира и стабильности» в Тайваньском проливе и в очередной раз осудил «угрозы» со стороны Северной Кореи и спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС), проходившего в Пномпене, неприемлемых оценок ситуации на территории б. УССР настаивали США и ряд стран Запада, что помешало участникам встречи принять коллективные решения.