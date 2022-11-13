Салехард, , 12:41 — REGNUM На Ямале мобилизованных и их семьи освободили от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг и капремонт. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Платёжка за коммунальные услуги Kaluga-gov.ru

От пеней за просрочку платы по ЖКУ и за капремонт, согласно документу, призванные по мобилизации и их семьи (родители, супруга, дети) освобождаются на всё время действия контракта военнослужащего.

Чтобы получить льготу, необходимо направить заявление поставщику ресурсов, управляющей компании, Фонду капремонта или лицам, осуществляющим управление домом. Сделать это можно в письменном виде, либо в электронном через портал «ГИС ЖКХ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан введена 50% компенсация расходов на коммунальные услуги.

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