Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Развязывание противостояния с Россией и разжигание конфликта на территории б. УССР было пролоббировано производителями оружия из США. Об этом 13 ноября написал обозреватель издания Asia Times Леонард Гудман.

Оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Гудман, производители оружия из США — это самые влиятельные бизнес-группы, которые определяют американскую внешнюю политику.

«Поставщикам вооружения, таким как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. Изготовители военной техники требуют враждебных отношений с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения», — говорится в публикации.

Также автор отметил, что представители Демократической партии США глубоко обязаны с финансирующим их партию спонсорами из таких американских военных компаний, как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics, которых «не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны».

«Короче говоря, богачи требуют, чтобы их прислужники во власти действовали решительно для обеспечения высокой прибыли их инвестиционного капитала», — поясняется в статье.

Кроме того, Гудман уточнил, что Вашингтон без каких-либо обсуждений вынужден был закупить у военных производителей из США вооружение на миллиарды долларов для отправки его Киеву, а сам конфликт на территории б. УССР оказался «золотой жилой» для американской военной промышленности.

«Ранее НАТО расширилась на восток, к границе с Россией, требуя, чтобы каждый новый член альянса закупал оружие, совместимое с американскими системами вооружений. Поддержанный Соединенными Штатами государственный переворот 2014 года, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович, открыл дверь для политики вооружения [киевского режима]», — добавляется в статье.

При этом автор привёл примеры конкретных представителей действующего американского политического истеблишмента, которые, по его данным, связаны с военно-промышленным комплексом США.

«Министр обороны США Ллойд Остин перешел на эту должность непосредственно из правления Raytheon. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником финансируемого военной промышленностью Фонда Карнеги», — заключил Гудман.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября колумнист газеты The Washington Post Джош Рогин написал, из-за нового состава Конгресса США, на выборах в который победили представители Республиканской партии, киевский режим проиграет конфликт с Россией, если республиканцы сократят объём помощи Киеву, и в первую очередь — финансовой.