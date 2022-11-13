Луганск, 13 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Попытки прорыва обороны на севере Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжают боевики нацистского режима Киева, усилия которых блокирует артиллерия союзных сил. Об этом 13 ноября рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьёв Live».

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«На севере идут постоянные попытки прорыва, у нас там сформирована сейчас мощная линия обороны, она демонстрирует свою устойчивость вот уже на протяжении какого-то количества недель, и можно говорить, что вот этот наскок не получился», — сказал он.

Также Мирошник пояснил, что после того, как группировка войск ВСУ оказывается в поле зрения наблюдателей, по ней производится удар, из-за чего «сконцентрировать серьезный кулак с той стороны не получается».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС), проходившего в Пномпене, неприемлемых оценок ситуации на территории б. УССР настаивали США и ряд стран Запада, что помешало участникам встречи принять коллективные решения.