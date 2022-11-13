Пномпень, 13 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. На включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС), проходившего в Пномпене, неприемлемых оценок ситуации на территории б. УССР настаивали США и ряд стран Запада, что помешало участникам встречи принять коллективные решения. Об этом 13 ноября заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в ВАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на [территории б. УССР] и вокруг неё. Поэтому о направлениях дальнейшего сотрудничества будет отражено в коммюнике, которое выпустит председательствующая Камбоджа от своего имени», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Новую Зеландию, Канаду и Японию пытаются завлечь в блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) участвующие в нём страны.