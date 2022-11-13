Нью-Йорк, США, 13 ноября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Алекс Перейра победил нокаутом представителя Нигерии Исраэля Адесанью в поединке, в котором на кону стоял титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе (до 83,9 кг), проходившем в Нью-Йорке. Об этом 13 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

В пятом раунде бразилец провёл своему оппоненту две точные серии ударов руками в челюсть, после чего рефери засчитал нигерийцу технический нокаут.

Отметим, эта победа стал 23-й для 35-летнего Перейры в ММА и седьмой (шесть — нокаутом) в UFC при двух поражения в ММА, одно из которых — в UFC. Для 33-летнего Исраэля Адесаньи это поражение стало вторым при 23 (15 - нокаутом) победах.