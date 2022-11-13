Москва, , 14:47 — REGNUM Президент США Джо Байден, выступая на саммите АСЕАН в Камбодже заявил, что он находится в Колумбии.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — сказал он, обратившись к главе правительства Камбоджи Хун Сену.

На очередную оговорку Байдена обратили внимание пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что состояние здоровья американского президента не очень. Другие отметили, что американскому руководству, невзирая на состояние здоровья, безразлично, — о Камбодже речь или о Колумбии.

«Деду Байдену снова забыли таблеток дать…» — иронизирует «Вежливый человек».

«Он не перепутал, он уже живет в параллельном мире, — что видит, то и говорит», — смеется Ирина.

«Колумбия, конечно, же ближе по духу их семейке», — с сарказмом добавила Taya.

«Деду уже перфокарты простым дыроколом пробивают — вот и сбоит!» — шутит Дмитрий.

«Чего придираетесь, на «К» же сказал, не перепутал…» — не без юмора написала «Мама Римская».

«Премьер-министр Колумбии сильно удивился», — отметил L. M.

«Дальше будет хуже… Деменция на месте не стоит…» — прокомментировала Ирина В.

«Американцы! Перестаньте мучить дедушку! Отпустите его, не надо… Будьте людьми!..» — призвал Vyacheslav.

«А мы над Брежневым смеялись…» — напомнил Арсений Г.

«Дедушка старый, ему все равно!» — пишет Li only.

«Вообще молоток, аж четыре буквы совпало… Дед делает успехи», — не без сарказма комментирует Наталья.

«Отпустите деда на пенсию, ну нельзя же так над стариком измываться!» — смеется Татьяна Р.

«Потом смешно не будет, когда на дедулю спишут всё, что они натворят… А какой с него спрос, вы посмотрите на него?» — добавил «Бородатый Дед».

«Блин, даже мне стыдно за американцев… это уже ниже плинтуса, вы, самое главное, не сходите со своего пути», — написала Татьяна.

«Анекдоты про Брежнева уже не смешные!» — с юмором отметил Григорий.

«Великая Америка! Можно молоть что угодно! Никто даже ухом не поведёт!» — отметил Владимир Н.

«Я бы удивилась, если бы он все правильно сказал», — прокомментировала «Рыжая».

«Конечно, куда ему встречается с Путиным, представляете, как он опозорится?» — задался вопросом «всегда».

«А я думаю, хорошим вариантом было бы избрание президента в коме. Это был бы идеальный президент США и большое достижение демократии. Где даже человек в коме может стать президентом!» — иронизирует «Гайка».

«Как есть, так и сказал… Привычка — вторая натура, особенно семейная», — смеется Irina K.

«Да им и в здравом уме все равно, что Камбоджа, что Колумбия. Американцы — высшая раса, остальные — так…» — подытожила Oxa_nA.

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