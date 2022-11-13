Тбилиси, , 11:00 — REGNUM После объявления в России частичной мобилизации в Грузии остались порядка 100 тыс. граждан РФ. Об этом 13 ноября рассказала грузинский президент Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter.

Уклонист Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР

Как отметила Зурабишвили, за период с 21 сентября российско-грузинскую границу пересекли свыше 700 тыс. граждан РФ.

«600 тыс. россиян потом уехали, вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны. Примерно 100 тыс. человек остались», — уточнила грузинский лидер.

Также она отметила, что в Грузию с начала спецоперации приехало порядка 30 тыс. жителей территории б. УССР, часть которых вернулась, «когда в Киеве все успокоилось».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что нижегородцам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, дополнительно поставляют утеплённую экипировку.