Пномпень, , 10:51 — REGNUM Новую Зеландию, Канаду и Японию пытаются завлечь в блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) участвующие в нём страны. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в Пномпене.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одним из конкретных проявлений такой линии (по освоению и милитаризации Соединенными Штатами и НАТО Азиатско-Тихоокеанского региона — прим. ТАСС) стало создание военного блока AUKUS (США, Австралия, Британия), который сейчас пытается активно завлечь Новую Зеландию, Канаду, Японию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация США во главе с американским президентом Джо Байденом присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Пномпене.