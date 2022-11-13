Вашингтон, 13 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Во время зимнего периода боевики киевского террористического режима якобы «могут выйти» на рубежи Крыма. Такое мнение 13 ноября высказал бывший командующий Вооружённых сил (ВС) США в Европе Бэн Годжес на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По утверждению Годжеса, после захода в Херсон киевские нацисты смогут разместить американские реактивные системы залпового огня HIMARS, что позволит им обстреливать Крым и якобы «ослабить русскую армию».

При этом экс-командующий военными США в Европе спрогнозировал, что после этого боевики ВСУ в январе якобы «войдут в Мариуполь и Мелитополь», откуда им будет недалеко и до Крыма.

Отметим, отставной генерал периодически предсказывает ход конфликта на территории б. УССР, прогнозируя только победу преступного режима Киева, при этом все его заявления так или иначе связаны с Крымом.