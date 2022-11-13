Пномпень, 13 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Делегация США во главе с американским президентом Джо Байденом присутствовала на выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Пномпене. Фотографию с мероприятия 13 ноября выложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

На выложенном в интернет фото видно, что делегация США во главе с Байденом сидит в зале, в котором в это время выступает Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки освоить Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) совершают Соединённые Штаты со своими союзниками и НАТО, милитаризируя его.