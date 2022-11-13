Пномпень, , 10:16 — REGNUM Попытки освоить Азиатско-Тихоокеанский региона (АТР) совершают Соединённые Штаты со своими союзниками и НАТО, милитаризируя его. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в Пномпене.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это пространство (АТР. — Прим. ред.) сейчас пытаются освоить США и их союзники, и Североатлантический альянс», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что ранее Вашингтон выдвинул Индо-Тихоокеанскую стратегию, и добавил, что рамках такого рода концепций ведется продвижение открытых не для всех желающих форматов, по сути дела конкурирующих с созданными вокруг АСЕАН инклюзивными структурами, и предполагающих «милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВАС в Пномпене был начат в отсутствие президента США Джо Байдена.