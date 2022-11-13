Берлин, , 10:05 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР был намеренно спровоцирован Соединёнными Штатами, чтобы добиться своей давней цели «сделать Америку снова великой». Такое мнение 13 ноября высказала депутат бундестага ФРГ от фракции «Левые» Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

Сара Вагенкнехт (сс) Martin Heinlein. DIE LINKE

«Вашингтон преследует навязчивую идею сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жёстком сдерживании. Запад должен отойти от политики «разделяй и властвуй"», — сказала она.

Также Вагенкнехт выступила с критикой санкций Запада против России, которые приносят выгоду только США, отметив, что из-за них энергия в европейских странах очень подорожала, что произошло не по решению президента России Владимира Путина, а по решению самих западных государств.

«Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства», — пояснила депутат бундестага.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты не будут препятствовать Индии в закупках российской нефти по ценам выше потолка, установленного на саммите G7