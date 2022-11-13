Донецк, , 09:55 — REGNUM Кировский район Донецка был обстрелян вооружёнными бандеровскими формированиями. Об этом 13 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:46 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 56 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).