Донецк, , 09:50 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 56 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 308 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град» и HIMARS; а также артиллерия калибра 155 и 152 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, Макеевка, Кременец и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 из числа мобилизованных в Вооружённые силы (ВС) РФ в тыловой зоне проведения спецоперации на территории б. УССР обнародовало 13 ноября Минобороны России.