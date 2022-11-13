Ханты-Мансийск, 13 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев насилия над детьми в Югре. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

В Сургуте водитель автобуса ударил мальчика, кинувшего в его автобус снежок. Ребёнок получил вред здоровью средней тяжести, ему оказана необходимая медицинская помощь. А жительница Радужного избила малолетнюю дочь, сидящую в коляске. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с женщиной сейчас работают социальные службы.

Руководителю Следственного управления СК России по ХМАО Михаилу Мокшину поручено доложить о вышеуказанных происшествиях, а также инициировать вопрос о передаче материалов по факту избиения мальчика водителем из УМВД в производство следователей СКР.