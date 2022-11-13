Москва, , 09:45 — REGNUM Видеозапись боевой подготовки экипажей танков Т-80 и Т-72 из числа мобилизованных в Вооружённые силы (ВС) РФ в тыловой зоне проведения спецоперации на территории б. УССР обнародовало 13 ноября Минобороны России.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как мобилизованные российские танкисты отрабатывают слаженность действий экипажей боевых машин и применение их штатного вооружения.

Также указывается, что инструкторы Центрального военного округа обучают мобилизованных военнослужащих ВС РФ с учётом полученного современного боевого опыта.

«Мобилизованные военнослужащие получили положенное им денежное довольствие в полном объёме. Независимо от того в каком регионе находится военнослужащий», — подчёркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что грандиозные повреждения в результате обстрелов боевиков преступного режима Киева получила Каховская гидроэлектростанция (ГЭС).