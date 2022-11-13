Монреаль, Канада, , 09:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 13 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Малкин

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

Основное время встречи завершилось вничью со счётом 4:4. У хозяев голами отметились Джош Андерсон (2-я минута), Коул Кофилд (41-я), Ник Сузуки (45-я) и Шон Монахан (55-я, в большинстве), в составе гостей шайбы забросили Джефф Петри (22-я, в большинстве), шведский форвард Рихард Ракелль (24-я), российский нападающий Евгений Малкин (44-я) и Брок Макгин (55-я, при игре 3×3).

Победу хозяевам в овертайме принёс гол Майка Хоффмана (62-я).

Отметим, в следующем матче «Монреаль» 16 ноября примет у себя клуб «Нью-Джерси Дэвилз», а «Питтсбург» в этот же день примет у себя команду «Торонто Мэйпл Лифс».