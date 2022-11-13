Сургут, Югра, , 09:27 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) проводится проверка инцидента с заездом легкового автомобиля на детскую площадку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации города.

Качели

Инцидент был зафиксирован 11 ноября около 15:00 камерой уличного видеонаблюдения во дворе дома на Университетской, 17 города Сургута. Автомобиль задним ходом наехал на качели с детьми. Как выяснилось, за рулём автомобиля была сургутянка, которая перепутала педали.

Дети целы. У одной девочки ушиб ноги, у другой — испуг. Пострадал мужчина, который качал детей. Он быстро среагировал, заслонив собой ребёнка от удара. По информации горадминистрации Сургута, мужчина госпитализирован в травматологическое отделение.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

«Несмотря на то, что обязательное ограждение детских площадок законом не регламентировано, в управляющую компанию, обслуживающую дом №17 на ул. Университетской, будет направлено требование о необходимости установить ограждение на данной игровой площадке», — заявили в горадминистрации Сургута.

В мэрии уточнили, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» новые детские площадки на территории Сургута в обязательном порядке ограждают специальными заборами, препятствующими заезду транспорта.