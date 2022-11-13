Москва, , 09:26 — REGNUM Пакет президентских поправок, корректирующий лишение и предоставление гражданства России, поступили в Госдуму ко второму чтению законопроекта о гражданстве РФ.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2022 года Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Документом также расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Президент РФ предложил ко второму чтению дополнить инициативу. Так, гражданства РФ можно будет лишиться за надругательство над флагом и гербом России; организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны; посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму; хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки; похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия, пишут РИА Новости.

Также глава государства предложил упростить получение российского гражданства несовершеннолетним до 18 лет. Согласно документу, ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может получить гражданство РФ без нотариального заверения его подписи.

Принятый в первом чтении законопроект предполагал также, что в случае наличия в заявлении по вопросам гражданства Российской Федерации описок и опечаток оно может быть возвращено заявителю для их устранения без отклонения заявления.

Ранее в Совфеде предлагали лишать гражданства РФ за оборот суррогатного алкоголя.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит лишение гражданства за фейки о ВС и угрозы безопасности