Прага, 13 ноября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Контрабанду нелегальных мигрантов через границу Чехии ведут крупные чешские мафиозные группировки, проводниками обычно бывают жители территории б. УССР. Об этом 13 ноября говорится в статье журналистки Магдалены Комурковой для газеты Lidovky.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задержание

«С начала года полиция задержала более 220 проводников, которые пытались незаконно перевести в Чешскую Республику сирийских беженцев. В основном этим занимаются [жители территории б. УССР], которых прозвали пехотинцами», — написала она.

Также Комуркова уточнила, что с помощью такого рода контрабанды крупные организованные преступные группировки Чехии получают большие доходы, так как, к примеру, желающий попасть в Германию нелегальный мигрант из Сирии готов заплатить за это более ста тысяч чешских крон (свыше €4 тыс. — Прим. ред.).

«Мы задержали 49 [жителей территории б. УССР], 33 сирийца, 26 чехов. Таков основной национальный состав», — приводятся в статье слова пресс-секретаря чешской полиции по делам иностранцев Йозефа Урбана.

При этом уточняется, что в минувшие годы полиция Чехии задерживала только по несколько десятков проводников ежегодно.

«Они могли жить тут и до конфликта. Однако после его начала в Чешскую Республику приехали тысячи [жителей территории б. УССР], и некоторые столкнулись с финансовыми проблемами. Часть пытается решить их вот таким незаконным способом», — заявил изданию источник.

Также указывается, что власти Чехии собираются ужесточить наказание для проводников нелегальных мигрантов, увеличив максимальное наказание за такое преступление с пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сервис в канадских кафе, магазинах, госучреждениях и других местах назвал «ужасным» беженец с территории б. УССР.