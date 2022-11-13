Пномпень, 13 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Восточноазиатский саммит (ВАС), который проходит в Пномпене, был начат в отсутствие президента США Джо Байдена. Об этом 13 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала она в своём сообщении.

При этом Россию на саммите представлял министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила высказывание президента США Джо Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией.