Вашингтон, 13 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Энергетическая политика президента США Джо Байдена подверглась критике со стороны представителей Республиканской партии в комитете палаты представителей по надзору и реформированию в американском Конгрессе. Доклад, в котором они называют действия действующего лидера страны в сфере энергетики «провальными», приводит 13 ноября телеканал RT.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«С первого же дня пребывания в должности президент Байден развязал войну против американских производителей энергии, вызвав взрывной рост цен на неё для американцев, погубив хорошо оплачиваемые рабочие места в энергетическом секторе и поставив под угрозу безопасность нашей страны», — указывается в документе.

Кроме того, республиканцы комитета палаты представителей по надзору и реформированию в Конгрессе отметили, что отказ Байдена от строительства трубопровода Keystone, прекращение добычи газа и нефти и «безрассудные расходы» на «Зелёный новый курс» уменьшают производство энергии в стране, делая её зависимой от других стран, «зачастую противостоящих интересам Вашингтона».

Также авторы доклада подчеркнули, что цены на топливо в США начали увеличиваться ещё до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, и добавили, что они обеспокоены зависимостью своей страны от энергетических ресурсов из-за рубежа, притом что глава Белого дома поощряет производство энергии везде, кроме собственной страны.

«Администрация и демократы в составе комитета отказываются от ответственности за свою провальную политику», — уточняется в докладе.

При этом его авторы делают вывод о том, что Белому дому нужно завершить «войну» против американского сектора энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что он полностью доволен результатами промежуточных выборов в Конгресс США.