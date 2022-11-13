Вашингтон, , 08:21 — REGNUM После победы кандидата от Демократической партии США Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада американские демократы получат в верхней палате конгресса страны 50 мест, что позволит им сохранить контроль над ней. Об этом прогноз 13 ноября даёт телеканал CNN.

Заседание сената США

По данным телеканала, на данный момент произведён подсчёт 96% бюллетеней и после этого Кортес-Мастро на 0,5% (порядка пяти тысяч голосов) обходит кандидата от Республиканской партии Адама Лаксальта.

Отметим, на данный момент Республиканская и Демократическая партия США получили по 49 мест в верхней палате конгресса страны, и победа демократов в одном из штатов — Невада или Джорджия, позволит им сохранить контроль над американским сенатом, потому что при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.