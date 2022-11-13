Вашингтон, 13 ноября 2022, 08:21 — REGNUM После победы кандидата от Демократической партии США Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада американские демократы получат в верхней палате конгресса страны 50 мест, что позволит им сохранить контроль над ней. Об этом прогноз 13 ноября даёт телеканал CNN.
По данным телеканала, на данный момент произведён подсчёт 96% бюллетеней и после этого Кортес-Мастро на 0,5% (порядка пяти тысяч голосов) обходит кандидата от Республиканской партии Адама Лаксальта.
Отметим, на данный момент Республиканская и Демократическая партия США получили по 49 мест в верхней палате конгресса страны, и победа демократов в одном из штатов — Невада или Джорджия, позволит им сохранить контроль над американским сенатом, потому что при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.