CNN: демократы сохранят контроль над Сенатом США после победы в Неваде
Вашингтон, 13 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. После победы кандидата от Демократической партии США Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада американские демократы получат в верхней палате Конгресса страны 50 мест, что позволит им сохранить контроль над ней. Об этом прогноз 13 ноября даёт телеканал CNN.
По данным телеканала, на данный момент произведён подсчёт 96% бюллетеней, и после этого Кортес-Мастро на 0,5% (порядка пяти тысяч голосов) обходит кандидата от Республиканской партии Адама Лаксальта.
Отметим, на данный момент Республиканская и Демократическая партии США получили по 49 мест в верхней палате Конгресса страны и победа демократов в одном из штатов — Невада или Джорджия — позволит им сохранить контроль над американским Сенатом, потому что при равенстве голосов решающим становится голос вице-президента.