Афины , , 08:21 — REGNUM Скандал с прослушиванием политиков, министров, военных и журналистов разразился в Греции. Об этом 13 ноября сообщила греческая оппозиционная газета Documento.

Кирьякос Мицотакис Cc European People's Party

Отмечается, что спецслужбы Греции по указанию главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса вели прослушивание его друзей, супруги, а также политических оппонентов, журналистов, военных и религиозных деятелей. Всего в списке, опубликованном изданием, указано 38 фамилий.

Прослушивание велось с помощью шпионской программы Predator, указывается, что шпионаж вёлся под личным контролем греческого премьер-министра с целью «личного шантажа и манипулирования непослушными министрами».

Сам Мицотакис отверг причастность к шпионажу, и заявил, что за обвинениями стоит Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) и бывший премьер-министр Алексис Ципрас.

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