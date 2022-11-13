Афины , 13 ноября 2022, 08:21 — REGNUM Скандал с прослушиванием политиков, министров, военных и журналистов разразился в Греции. Об этом 13 ноября сообщила греческая оппозиционная газета Documento.

Кирьякос Мицотакис
Кирьякос Мицотакис
Cc European People's Party

Отмечается, что спецслужбы Греции по указанию главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса вели прослушивание его друзей, супруги, а также политических оппонентов, журналистов, военных и религиозных деятелей. Всего в списке, опубликованном изданием, указано 38 фамилий.

Прослушивание велось с помощью шпионской программы Predator, указывается, что шпионаж вёлся под личным контролем греческого премьер-министра с целью «личного шантажа и манипулирования непослушными министрами».

Сам Мицотакис отверг причастность к шпионажу, и заявил, что за обвинениями стоит Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) и бывший премьер-министр Алексис Ципрас.

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