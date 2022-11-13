Афины , 13 ноября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Скандал с прослушиванием политиков, министров, военных и журналистов разразился в Греции. Об этом 13 ноября сообщила греческая оппозиционная газета Documento.

Cc European People's Party Кириакос Мицотакис

Отмечается, что спецслужбы Греции по указанию главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса вели прослушивание его друзей, супруги, а также политических оппонентов, журналистов, военных и религиозных деятелей. Всего в списке, опубликованном изданием, указано 38 фамилий.

Прослушивание велось с помощью шпионской программы Predator, указывается, что шпионаж вёлся под личным контролем греческого премьер-министра с целью «личного шантажа и манипулирования непослушными министрами».

Сам Мицотакис отверг причастность к шпионажу и заявил, что за обвинениями стоят Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс (СИРИЗА — ПА) и бывший премьер-министр Алексис Ципрас.