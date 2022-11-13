Москва, , 08:18 — REGNUM Поправка, расширяющая основания для лишения гражданства России, поступила на рассмотрение Госдумы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, если изменения найдут поддержку, лишение приобретенного гражданства станет возможно за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.

Причем решение может быть принято «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий», пишут РИА Новости. Факт совершения таких действий будет устанавливать ФСБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну за критику действий России на территории б. УССР, такое поведение он назвал «предательским».

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