Москва, 13 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Поправка, расширяющая основания для лишения гражданства России, поступила на рассмотрение Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Так, если изменения найдут поддержку, лишение приобретенного гражданства станет возможно за «действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации», дискредитацию армии и фейки о ней, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.

Причем решение может быть принято «независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий», пишут РИА Новости. Факт совершения таких действий будет устанавливать ФСБ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла президентский законопроект, расширяющий основания для приобретения гражданства России. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство Российской Федерации и признании российскими гражданами.

Расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать гражданства и запрещать въезд в страну за критику действий России на территории б. УССР, такое поведение он назвал «предательским».