Москва, 13 ноября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. О героизме и мужестве ещё трёх российских военных, которые они проявили в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, сообщили 13 ноября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что подполковник Сергей Фомин сумел обеспечить бесперебойную связь во время тяжёлых боёв по обороне одного из освобождённых от киевских боевиков городов, что позволило провести группировку подразделений ВС РФ, укрепить оборону и не допустить вражеского прорыва.

Также указывается, что сержант Дмитрий Разинкин со своим отделением отражал атаку нацистов киевского режима на один из освобождённых населённых пунктов, продержав оборону до прибытия подкрепления, а затем враг был разбит.

Кроме того, отмечается, что на колонну ВС России, в составе которой двигался старший прапорщик Иван Курушин, напали боевики ВСУ. Старший прапорщик смог вывести из-под обстрела аппаратную, чем обеспечил устойчивую связь, что позволило отразить вражескую атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Херсонской области рассказали, что Херсон остаётся административным центром региона, решения о его переносе в Геническ не принималось.