Пномпень, , 08:01 — REGNUM Восточноазиатский саммит (ВАС) начали без опоздавшего на полчаса президента США Джозефа Байдена в столице Камбоджи городе Пномпене. Об этом 13 ноября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена. Ждали 30 минут. Не дождались», — написала российский дипломат.

Захарова в своём сообщении делает отсылку к заявлению Байдена, который по ошибке поблагодарил руководство Колумбии, а не Камбоджи за организацию саммита АСЕАН.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шутке официального представителя МИД России Марии Захаровой, вызванной ошибкой президента США Байдена, забывшего страну-организатора саммита АСЕАН.

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