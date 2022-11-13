Тегеран, , 14:06 — REGNUM 12 ноября министерство торговли и промышленности Индии объявило, что импорт страны из Ирана за первые восемь месяцев 2022 года удвоился. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Последние статистические данные показали, что общий объем торговли Индии с Ираном за восемь месяцев текущего года достиг 1,79 миллиарда долларов. Ирано-индийские торговые обмены с января по август 2022 года показали 52-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно другой статистике, общий объем товарооборота между двумя странами за первые восемь месяцев 2021 года в целом превысил 1,17 миллиарда долларов.

Согласно отчету, экспорт индийской продукции в Иран достиг 1,38 миллиарда долларов, зафиксировав 56-процентный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. С января Индия экспортировала в Исламскую Республику Иран продукции на сумму 886 миллионов долларов.

Импорт индийской продукции из Ирана за первые восемь месяцев текущего года достиг 407 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 40 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Соответственно, с января Индия импортировала товаров из Ирана на сумму 290 миллионов долларов.