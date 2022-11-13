Тегеран, 13 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Сборная Ирана по волейболу обыграла хозяев турнира Боснию и Герцеговину и выиграла чемпионат мира 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 ноября.

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В первом сете Иран обыграл Боснию и Герцеговину со счетом 26-24. Сборная также обыграла соперника со счетом 32:30 во втором сете и, наконец, обыграла своего визави со счетом 25:12 в третьем сете, тем самым одержав сокрушительную победу в финале чемпионата.

Напомним, что сборная Ирана обыграла всех своих соперников, не проиграв ни одного сета. После выхода в финальный матч Иран и Босния и Герцеговина получили квоту на Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Сборная Ирана по волейболу с 7 золотыми и 2 серебряными медалями оказалась самой титулованной командой в мире.