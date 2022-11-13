Тегеран, , 09:16 — REGNUM 12 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна имеет тесные связи с Ираном, поскольку Исламская Республика является ключевым игроком, когда речь заходит о региональных и международных проблемах. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Никол Пашинян Primeminister.am

Пашинян сделал этот комментарий в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на вопрос о роли, которую Иран может сыграть в разрешении пограничного спора между Арменией и соседним Азербайджаном.

Премьер-министр Армении также коснулся отношений своей страны с Ираном, подчеркнув важность развития этих связей.

Он отметил, что Тегеран и Ереван подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Армения получит больше газа из Ирана для производства электроэнергии и передачи ее Ирану.

По словам Пашиняна, меморандум о взаимопонимании будет реализован, как только будет построена третья линия электропередачи между двумя странами.