Тегеран, 13 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Исламская Республика Иран страдает от жестоких и незаконных санкций, иранцы продолжают принимать миллионы мигрантов и лиц, ищущих убежища. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Иран входит в число стран, которые приняли наибольшее количество беженцев, однако международные организации хранят молчание, когда речь заходит о введении санкций в отношении государства.

После падения прежнего правительства в Афганистане за последний год число афганских беженцев в Иране превысило пять миллионов человек. Хотя, по неофициальным данным, реальное число афганцев, ищущих убежища в Иране, больше, чем было зарегистрировано в международных списках.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев объявил, что Иран превратился в четвертую страну с наибольшим числом беженцев во всем мире, однако подсчет реального числа сделал бы исламскую нацию первой принимающей страной по количеству просителей убежища.

За последние четыре десятилетия Иран предоставил афганским беженцам возможности для проживания, работы, лечения и образования, в то время как страна находилась под различным давлением, включая восьмилетнюю ирано-иракскую войну, постоянные санкции и экономические проблемы.

Иран также оказывал помощь соседней стране в различных случаях, таких как землетрясения и иные катастрофы.