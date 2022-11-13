Тегеран, 13 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Шестнадцать иранских моряков, арестованных в Танзании, вернулись на родину благодаря усилиям министерства иностранных дел и посольства Исламской Республики Иран в Дар-эс-Саламе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 ноября.

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Хасан Караби, глава представительства министерства иностранных дел Ирана в регионе Чабахар, рассказал IRNA, что моряки из провинций Систан и Белуджистан находились в Индийском океане, когда они были арестованы танзанийской полицией, и оказались за решеткой в Дар-эс-Саламе.

«Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиан поднял вопрос о моряках во время своей недавней поездки в Танзанию и проложил путь к их досрочному освобождению из тюрьмы», — отметил Караби.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям посольства Ирана в Дар-эс-Саламе иранские моряки были освобождены из тюрьмы и им было разрешено покинуть Танзанию.

По словам чиновника, координация между представительством в Чабахаре и посольством Ирана в Дар-эс-Саламе подготовила почву для их возвращения.