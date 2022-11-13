Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Результатами промежуточных выборов в Конгресс США полностью доволен американский лидер Джозеф Байден. Об этом политик заявил 13 ноября, выступая перед журналистами в Камбодже, трансляцию вёл телеканал CNN.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Байден указал, что он, как представитель Демократической партии, доволен, что его однопартийцы получили большинство в сенате Конгресса США по результатам промежуточных выборов.

«Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела», — заявил Байден, имея в виду себя и своих соратников по партии.

По мнению главы Белого дома, сохранение демократами контроля над верхней палатой в Конгрессе США является важнейшим признаком высокой квалификации кандидатов. Американский лидер подчеркнул, что ждёт второго тура выборов в штате Джорджия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря победе кандидата от Демократической партии в штате Невада, большинство мест в сенате получили демократы.

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