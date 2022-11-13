Вашингтон, 13 ноября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Результатами промежуточных выборов в Конгресс США полностью доволен американский лидер Джозеф Байден. Об этом политик заявил 13 ноября, выступая перед журналистами в Камбодже, трансляцию вёл телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден указал, что он, как представитель Демократической партии, доволен, что его однопартийцы получили большинство в Сенате Конгресса США по результатам промежуточных выборов.

«Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии. Мы довольны тем, как обстоят дела», — заявил Байден, имея в виду себя и своих соратников по партии.

По мнению главы Белого дома, сохранение демократами контроля над верхней палатой в Конгрессе США является важнейшим признаком высокой квалификации кандидатов. Американский лидер подчеркнул, что ждёт второго тура выборов в штате Джорджия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что благодаря победе кандидата от Демократической партии в штате Невада большинство мест в Сенате получили демократы.