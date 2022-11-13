Тюмень, 13 ноября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Тюменской области на зарплату свыше 100 тысяч рублей могут рассчитывать механики, монтажники и машинисты буровой установки. Это следует из перечня самых высокооплачиваемых вакансий по итогам октября, опубликованного региональным департаментом труда и занятости населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Буровая установка

Зарплатный потолок, согласно перечню вакансий, зафиксирован у машинистов буровой установки — 170 тыс. рублей. Работодатели ищут механика по ремонту транспорта за 150 тыс. рублей, директора строительства за 140 тыс. рублей, начальника службы в промышленности — за 122 тыс. рублей, монтажника технологических трубопроводов — за 120 тыс. рублей.

За период с 1 по 11 ноября в службу занятости населения Тюменской области за содействием в поиске работы обратились 51 388 человек. Трудоустроены за этот же период 35 468 человек.

На 11 ноября работодателями в ЦЗН заявлено 24,2 тысячи вакансий. Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли — более четырёх тысяч вакансий.