Владивосток, 13 ноября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели человека в результате стрельбы во время конфликта двух групп мужчин возбудило Следственное управление Следственного Комитета РФ по Приморскому краю. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, в городе Владивостоке на улице Русской произошёл конфликт между двумя группами мужчин, перешедший в массовую драку. В ходе драки один из её участников выстрелил в потерпевшего, мужчину 33-х лет.

Пострадавший был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В причастности к преступлению подозревается 53-летний мужчина, в настоящее время он задержан. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии, проводятся следственные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.