Джакарта, 13 ноября, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Участие в деловом форуме G20, который проходит 13–14 ноября в Индонезии в рамках ее председательства в G20, не сможет принять американский предприниматель Илон Маск, но ожидается его выступление в онлайн-формате. Об этом 13 ноября сообщил телеканал CNBC Indonesia.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Как пояснил глава индонезийской Торговой палаты Аршад Рашид, новый владелец Twitter Илон Маск должен в это время находиться в США. Причину, по которой Маск будет отсутствовать на форуме, Рашид не назвал.

Указывается, что планировалось участие американского миллиардера и основателя SpaceX в форуме, посвящённом проблемам будущего глобальных технологических инноваций.

Кроме того, в форуме заявлено выступление ещё одного миллиардера, основателя корпорации Amazon Джеффа Безоса. Бизнесмен затронет тему баланса между глобальным экономическим ростом и экологией.