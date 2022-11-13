Лондон, , 06:21 — REGNUM Раскритиковать Россию в связи со спецоперацией на территории б. УССР пообещал на саммите G20 в Индонезии премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом 13 ноября сказано в заявлении политика, опубликованном в газете The Daily Telegraph.

Риши Сунак Иван Шилов. © ИА REGNUM

Сунак уточнил, что в этот раз на саммите «не будет всё как обычно». По словам премьер-министра Британии, будет подвергнут жёсткой критике режим президента России Владимира Путина. Кроме того, Сунак разъяснил своё мнение о якобы разрушительных действиях России в отношении международного сотрудничества и вопросов суверенитета.

В резиденции премьер-министра уточнили, что Сунак будет использовать формат площадки G20 для создания «региональных альянсов, основанных на наших ценностях». Как пример такого союза приводится военный альянс Австралии, Великобритании и США AUKUS, созданный осенью 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз и Британия попытаются изолировать делегацию России и бойкотировать все выступления её участников на саммите G20 в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз и Британия попытаются изолировать делегацию России на G20