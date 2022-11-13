Курган, 13 ноября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Курганской области с сентября по октябрь 2022 года на автодорогах произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием диких копытных животных — косуль, лосей, кабанов. Это более чем в два раз превышает прошлогодний показатель за аналогичный период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте гражданской защиты и охраны окружающей среды.

Лось

«Всего за 10 месяцев 2022 года на автодорогах региона зарегистрировано 87 ДТП с участием диких копытных животных. При столкновении с автотранспортом погибли 46 сибирских косуль, 27 лосей и 14 кабанов», — приводят печальную статистику в департаменте.

Сотрудники ведомства отмечают, что причинами ДТП являются несоблюдение водителями скоростного режима, плохая видимость на дороге, неожиданное появление животных на проезжей части.

Напоминается, что, в соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации, владелец источника повышенной опасности (автомобиля) обязан возмещать вред, нанесённый природным ресурсам по неосторожности.

Согласно Методике исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Минприроды России от 08.12.2011 г. № 948, за одну особь лося — 80 тыс. рублей, косули — 40 тыс. рублей, кабана — 30 тыс. рублей.

Курганцы в социальных сетях возмутились штрафам за случайно сбитое животное, ведь «водитель не гоняется за лосем, чтобы его сбить». Автомобилистам приходиться ремонтировать транспортное средство после столкновения с диким парнокопытным, случаются и ДТП со смертельным исходом.

«В Кемеровской области есть ограждения и проволока с небольшим напряжением, и знаки установлены, пусть так и делают тогда везде и потом кошмарят людей», — отметил в группе «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте» Заур К.