Сан-Франциско, США, 13 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Продажи подписки Twitter Blue, позволяющей пользователю получить «синюю галочку», которая ранее означала верификацию, могут возобновиться на следующей неделе. Об этом 12 ноября сообщил американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Отвечая на вопрос пользователя о возвращении подписки Twitter Blue, Маск ответил, что возвращение, вероятнее всего, состоится в конце будущей недели.

Платная подписка Twitter Blue означала подтверждение подлинности учётной записи. Маск предложил ввести ежемесячную плату в размере $7,99 за верификацию аккаунта. По его мнению, данная мера сократит до минимума количество ботов и рекламы в социальной сети.

Кроме того, пользователям с верифицированными аккаунтами предполагалось предложить дополнительные услуги. В частности, такие пользователи смогли бы размещать длинные видео- и аудиоролики и обеспечивали бы своей учётной записи приоритет в поисковой выдаче.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск распорядился о приостановке продажи подписки Twitter Blue из-за появления огромного количества фейковых аккаунтов с верификацией. Так, например, в Twitter появилось множество верифицированных аккаунтов на имя самого Маска.