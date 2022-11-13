Париж, 13 ноября, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Новые санкции Евросоюза против 30 иранских деятелей запросила Франция. Об этом заявила 12 ноября глава французского МИД Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

Глава МИД Франции уточнила, что было принято несколько пакетов санкций. Кроме того, был направлен запрос на европейском уровне о введении новых санкций против 30 деятелей в Иране, которых в Европе считают ответственными за репрессии против участников антиправительственных протестных акций.

По словам главы МИД Франции, окончательно новые санкции будут согласованы министрами в Брюсселе. Кроме того, Колонна отметила, что Франция продолжит оказывать поддержку иранским женщинам и осуждать «жестокие репрессии против мирных демонстрантов».

Также Колонна указала, что внешнеполитическое ведомство следит за судьбой граждан Франции, задержанных в Иране по подозрению в шпионаже. Всего было задержано семь человек.

«Мы требуем их немедленного освобождения и обеспечения им доступа к консульской защите. Мой иранский коллега, с которым у меня состоялся долгий и трудный разговор, взял на себя обязательство уважать это право на доступ, теперь мы ждем, когда эти обещания будут реализованы», — заявила глава МИД Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Эджей пообещал строго разобраться с бунтовщиками на основе внутреннего законодательства за действия, направленные на нарушение безопасности иранской нации.